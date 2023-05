(Di mercoledì 3 maggio 2023) I corpi trovati in un'abitazione del comune di Paese I corpi senza vita di une di unasono stati trovati in un’abitazione del comune di Paese (). Sul posto sono intervenuti poco fa i carabinieri di. Dalle prime informazioni, verosimilmente i due sono stati raggiunti da colpida. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

I corpi senza vita di une di una donna sono stati trovati in un'abitazione di via Monsignor Breda. Sul posto sono intervenuti poco fa i carabinieri di. Dalle prime informazioni, ...E' giallo.e donna trovati in una casa a Paese. I carabinieri disono intervenuti oggi, 3 maggio, attorno alle 14, in un'abitazione del Comune di Paese dove sono stati trovati i corpi senza vita di ...I corpi senza vita di une di una donna sono stati trovati in un'abitazione del comune di Paese (). Sul posto sono intervenuti poco fa i carabinieri di. Dalle prime informazioni, verosimilmente i due sono ...

Treviso, uomo e donna morti in casa: ferite d'arma da fuoco Adnkronos

Un uomo è stato fermato per l'omicidio di uomo e una donna, trovati morti all'interno della loro abitazione a Paese ( Treviso). Si tratterebbe dunque di un duplice omicidio, e non ...TREVISO - E' giallo. Uomo e donna trovati morti in una casa a Paese. I Carabinieri di Treviso sono intervenuti oggi, 3 maggio, attorno alle 14, in un'abitazione del Comune di Paese dove ...