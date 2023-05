Treviso | tunisino tutto nudo e ubriaco in strada | arriva un' auto E | Guarda

...tunisine è stato sorpreso mentre passeggiava lungo la strada provinciale a Villorba (), ... In un video circolato in rete e girato da un automobilista di passaggio, ilappare di spalle ...... il contestuale intervento dei sanitari ed il suo accompagnamento in ospedale a. ... Si tratta di undi 50 anni senza fissa dimora, già noto alle Forze dell'Ordine, per resistenza a ......tunisine è stato sorpreso mentre passeggiava lungo la strada provinciale a Villorba (), ... In un video circolato in rete e girato da un automobilista di passaggio, ilappare di spalle ...

Treviso, tunisino tutto nudo e ubriaco in strada: arriva un'auto. E... Liberoquotidiano.it

Il nordafricano, nudo e in stato d'ebbrezza, si è scagliato contro alcune auto sulla provinciale a Villorba (Treviso). All'arrivo dei carabinieri, pugni e calci prima d'essere immobilizzato ...VILLORBA (TREVISO) - Uomo ubriaco nudo per le strade di Villorba. Il fatto è successo ieri pomeriggio, primo maggio, nella zona della rotatoria vicino alla fabbrica della Benetton ...