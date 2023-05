Treviso | marito e moglie uccisi | fermato il fratello di lui

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Duplice omicidio a Paese, in provincia di, Lino Pestrin di 63 anni e Rosanna Trento di 58, sono stati trovati senza vita all'interno della loro abitazione. Il presunto omicida è stato individuato in Massimo Pestrin, 51 anni, di professione guardia giurata,di Lino. L'uomo è stato portato nella caserma dei Carabinieri di. Secondo quanto emerso da fonti investigative, avrebbe ucciso i coniugi a colpi di pistola. I due fratelli vivevano in abitazioni vicine, nella stessa proprietà agricola della località trevigiana in cui si è consumata la tragedia. Il delitto, secondo le prime informazioni, sarebbe maturato per dissidi familiari.

