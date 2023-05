Trevignano | la “veggente” legge il messaggio della Madonna | «L’umanità sta andando verso l’autodistruzione»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Dalla collina di via Campo delle Rose Gisella Cardia si è allontanata intorno alle 16, scortata dalle guardie del corpo e dai fedeli in pettorina. La sedicentediRomano aveva dato appuntamento come ogni 3 del mese ai credenti per pregare insieme, in attesa dell’apparizione. Ma prima delle preghiere e dei messaggi religiosi, Maria Giuseppina Scarpulla si è occupata di cose ben più terrene, rivolgendosi a chi in questi mesi ha messo in dubbio il suo operato. «Io intendo continuare a stare qui e non arretro neanche di un millimetro perché sto nella casa di Dio. Siamo in pochi ma siamo i coraggiosi. La mia fede mi fa star bene. Perché io ho ladalla mia parte. In questi giorni mi avete dipinta come un mostro, che sono Satana in persona, che sono una che scappa e ...