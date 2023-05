Trento Azienda 2030 | imprese sempre più responsabili e sostenibili

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Non c’è incertezza sulla direzione ma sui tempi: la crescita del valore dellatàle, intesa a 360°, è inarrestabile e inevitabile, la vera partita lela giocano sulla capacità di adeguare la propria organizzazione rapidamente e consapevolmente. È questo, in sintesi, il messaggio che ha percorso tutti gli interventi del convegno “: latà d’impresa e i criteri ESG” tenutosi questa mattina nella sede di Confcommercio Trentino e organizzato dall’Associazione Attività di servizio. Dopo i saluti introduttivi del presidente dell’Associazione Mario Oss, del presidente di Confcommercio Trentino Giovanni Bort e del Direttore Generale di Confcommercio Trentino Massimo Travaglia, sono intervenuti il vicesindaco diRoberto ...

AGI - Lino Pestrin e Rosanna, marito e moglie sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco nella loro abitazione a Paese, in ... avvenuto al piano terra della casa e vicino a un'agricola, è ...Un uomo e una donna, marito e moglie (Lino Pestrin di 63 anni e Rosannadi 58) sono stati trovati senza vita in un'abitazione che si trova all'interno di un'agricola in via Monsignor ...... marito e moglie, sono stati trovati in una casa di via Monsignor Breda, sede di una... L'uomo ha sparato al fratello 63enne Lino Pestrin e alla cognata Rosannadi 58 anni. L'uomo si ...

Schenk Italia lancia la prima challenge per comunicare la sostenibilità in modo nuovo. Con School of innovation dell’Università di Trento Food Affairs

Iscrizione delle persone senza fissa dimora al sistema sanitario, bocciato il ddl di Zanella. Pomeriggio di lavori nella Quarta commissione di Claudio Cia ...Schenk Italia lancia la prima challenge per comunicare la sostenibilità in modo nuovo. Con School of innovation dell’Università di Trento ...