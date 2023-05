Trent' anni tra comizi e provocazioni | quando gli artisti diventano pasdaran

... uno spontaneo e scoperto download dei sensi, quasiprima dello scarica - barile un po' forzoso del solitario "InCanto tra pianoforte e voce". Scheda artista: Claudio Baglioni TAGS Claudio ...Il legame tra Paola e i fiori è forte e vivo, il papà Luigi, botanico e ricercatore, per oltreha coltivato e ibridato iris barbate, con circa 30 ibridi registrati all'American Iris ...Giàfa Bettino Craxi diceva: Se non accenderemo in quegli Stati le luci delle loro città, saranno attratti dalle luci dei nostri porti".

«Trent'anni di Cinema a Ponticelli», la storia di Arci Movie è un film Corriere

La città celebra i 150 anni dalla scomparsa di Alessandro Manzoni con esposizioni ed eventi. A Palazzo Reale, invece, arrivano le illusioni ottiche e sensoriali di Leandro Erlich, mentre alla galleria ...Come sempre, il Concertone del Primo Maggio è una fucina di polemiche e per la conduttrice Ambra Angiolini "è giusto che sia così" ...