Trent’anni del disastro Agrimonda | Muscarà | “Risposta vuota della Regione”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Essendo stato accertato l’inquinamento delle acque di falda, anche a valle del sito diil cui, tutt’ora in atto, sta per compiere 30 anni, come riscontrato nel piezometro PZ2, ho chiesto al Question Time di oggi come mai non sia stata allestita una messa in sicurezza di emergenza quale una barriera idraulica per bloccare il plume di contaminazione – denuncia il consigliere– è passato più di un anno dalla conferenza dei servizi, marzo 2022, in cui fu riscontrato tale inquinamento del pozzo a valle, con un rischio enorme per le falde. Dopo un anno, il governo sta per bloccarci i fondi e sono sicura che quello sarà l’ultimo finanziamento per i siti orfani come, parliamo di 2,5 milioni di euro: bisogna accelerare, ma purtroppo, anche oggi la ...