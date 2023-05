Tre lauree e un passato nella pubblica amministrazione | ora lava i pavimenti a Napoli | la storia di Saku | 48enne del Kirghizistan

Leggi su tpi

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Tree un. Da quattro anni vive in Italia, dove lavora come colf. È ladidelche ha lasciato un marito e un figlio di 15 anni a Biskek per trasferirsi a. Conin ingegneria civile, in management e in scienze delle finanze, gli unici lavori per lei possibili in Italia sonore ie badare ai bambini. “Mi è sempre piaciuto studiare. Lavoravo nell’in: prima al ministero delle finanze e poi nell’Agenzia per il controllo dei monopoli di Stato. Per molto tempo ho avuto un lavoro di ...