Trattativa Stato-mafia | è partito l’ordine di far dimenticare tutto

(Di mercoledì 3 maggio 2023) “Il processoè finito come era inevitabile che finisse, io confesso che quando è cominciato pensavo che non sarebbe andato da nessuna parte invece èglorioso”. Si potrebbe partire dalle parole del sostituto procuratore generale di Messina Felice Lima pronunciate qualche giorno fa per leggere questi giorni dannati in cui l’anti-antiitaliana esulta scomposta per una sentenza di Cassazione che non ha capito nemmeno. Le reti televisive e gli editoriali esplodono di sedicenti esperti diche abbaiano contro i magistrati. Sulla sentenza del processosi può solo sparare. Così non si parla di Cosentino e D’Alì “Non c’è stata nessuna!”, ripetono in coro. L’assoluzione in Cassazione dei carabinieri ...