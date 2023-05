Traffico Roma del 03-05-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 maggio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazioneintenso sulla Grande Raccordo Anulare cuore sono segnalata in carreggiata interna tra Cassia bis e Salaria Poi tra Settebagni e via Prenestina è ancora tra via del Casal del Marmo in esterna incolonnamenti tra laFiumicino a via Tuscolana è chiusa per allagamenti la via Appia all’altezza del sottopasso di Ciampino in uscita daVerso il raccordo serale sull’intero percorso Urbano della A24 poi sulla via Ardeatina da via di Vigna Murata e sulla via Cassia da via dei Due Ponti via Flaminia un incidente all’altezza di via di Grottarossa verso piazzale Flaminio provoca coda partire dal raccordo anulare particolarmente trafficata poi via Trionfale con rallentamenti tra la galleria Giovanni XXIII e via Pasolini i dettagli sul sito ...