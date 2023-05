Traffico Roma del 03-05-2023 ore 17 | 00

(Di mercoledì 3 maggio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

...di armi, anche da guerra; riciclaggio; favoreggiamento; trasferimento fraudolento e ... Vibo Valentia, Pescara, Milano, Salerno, Catania, Savona, Bologna, Vicenza, L'Aquila, Ancona,e ...... Vibo Valentia, Pescara, Milano, Salerno, Catania, Savona, Bologna, Vicenza, L'Aquila, Ancona,,... concorso esterno in associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al...Gibelli: flussi turistici potenzialita' da sfruttare meglio . "La congestione delcosta all'economia europea l'1% del suo Pil, 100 miliardi di euro all'anno; e ogni euro di ...diFiumicino.

Traffico Roma del 03-05-2023 ore 09:30 RomaDailyNews

Nella fitta ragnatela del traffico internazionale di stupefacenti con partenza Sud America e arrivo nel porto di Gioia Tauro tornano alla luce in una nuova inchiesta anche le infiltrazioni ...A sei mesi dall’entrata in vigore della nuova Ztl Fascia verde a Roma e a due settimane dal lancio sono a quota 33 mila, e aumentano di minuto in minuto, le firme alla petizione lanciata dal capogrupp ...