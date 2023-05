Traffico Roma del 03-05-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 maggio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sul grande raccordo anularerallenta lungo la carreggiata interna tra Casilina e Appia in esterna rallentamenti tra via Ostiense e via Pontina incidente avvenuto in via del Foro Italico all’altezza di Corso di Francia verso la galleria Giovanni XXIII si sta in coda da via delle Valli Giulia via Ardeatina e rallentamenti tra via della Cecchignola & via di torricola Verso il raccordo anulare è dal raccordo a via di torricola verso il centro e poi sulla via Pontina in uscita dasono segnalate da via Cristoforo Colombo al Raccordo Anulare è trafficata via della Pineta Sacchetti da via Montiglio a Largo Agostino Gemelli verso la circonvallazione Cornelia si allenta poi sul lungotevere da ponte Garibaldi a Ponte Vittorio Emanuele II verso Corso di Francia i dettagli sul sito ...