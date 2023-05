Traffico Roma del 03-05-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 maggio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sul grande raccordo anularerallenta lungo la carreggiata esterna tra la diramazioneSud dall’uscita di via Tuscolana rallentamenti sono poi segnalate in tangenziale Batteria Nomentana via Salaria verso lo stadio Olimpico è tra Corso di Francia & via Salaria direzione San Giovanni trafficato del Lungotevere nei due sensi di marcia tra Ponte Sisto è Ponte Vittorio Emanuele II la polizia locale segnala poi un incidente in via Flaminia all’altezza di Saxa Rubra direzione centro sulla via Ardeatina si rallenta In entrambe le direzioni all’altezza di via Delle cornacchiole trasporti da questa mattina il dramma della linea 19 limitati a Valle Giulia per un inconveniente tecnico servizio bus tra Valle Giulia e Risorgimento trasporto aereo in corso uno sciopero di quattro ore ...