Traffico Roma del 03-05-2023 ore 09 | 30

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Luceverdeda Simone Cerchiara Buongiorno e ben trovatiintenso in entrata azona est code sulla Nomentana è sulla Tiburtina aSud in coronamenti su Appia e poisullaFiumicino sulla via Aurelia lungo tratti della Cassia bis tuttoversosulla via Portuense incidente e rallentamenti all’altezza del Trullo sulla tangenziale code tra la Tiburtina alla via Salaria verso lo stadio di percussioni su tutte le strade di accesso alla tangenziale circostanti sul Muro Torto intanto intenso ilverso il lungo te nei trasporti illimitata la linea tram 19 a Valle Giulia per un inconveniente tecnico servizio bus tra Valle Giulia e Risorgimento trasporto aereo sciopero di 4 ore oggi dalle 13 ...