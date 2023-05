Traffico Roma del 03-05-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Luceverdeuna buona giornata da Simona Cerchiara e ben trovati questa mattina la nebbia oltre alsulle strade diparticolare attenzione sulle consolari zona nord della città abbiamo due incidenti sulla via Flaminia incidente altezza Grottarossa direzione Corso Francia sul Raccordo Anulare un incidente in carreggiata esterna tra l’uscita Trionfale l’area di Servizio Selva Candida in direzione Aurelia Fiumicino per quanto riguarda l’incidente sul raccordo è comunque in via di risoluzione sulla tangenziale lunghi rallentamenti tra la Tiburtina e la via Salaria verso lo stadio ripercussioni su tutte le strade di accesso tangenziale circostanti sul Muro Torto intenso ilverso il Lungotevere nei trasporti limitata la linea tram 19 a Valle Giulia per un inconveniente tecnico servizio tra Valle ...