Traffico Roma del 03-05-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Luceverdeda Simone Cerchiara Buongiorno Questa mattina la nebbia oltre alsulle vie e strade diparticolare attenzione sulle consolari Soprattutto nella zona nord della città consolari Dov’è ilintenso è rallentato sulla via Flaminia abbiamo un incidente all’altezza di Grottarossa direzione Corso Francia su Cassia e Cassia bis e rallentamenti all’altezza del raccordo anulare sulla Flaminia nella zona di Sacrofano anche qui rallentamenti lungo la Salaria all’altezza di Fonte di papà altroversocode sulla via Nomentana nella zona di Colleverde incolonnamenti lungo il tratto Urbano della A24 incidente questa mattina Zona Cinecittà in via Quinto Publicio vicino Termini in piazza Fanti mentre a Dragona un incidente in via Carlo Casini raccordo ...