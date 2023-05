gli eventi collaterali , il tour dei cru "I grandi vigneti del Barolo" promosso da Strada del Barolo, la Caccia al tesoro nelleorganizzata da Turismo in Langa, l'International Jazz Day (...... per la Bormidese che tornerà in campo per sfidare l' Imperiesele mura amiche nel match valido ... Serie A Banca d'Alba Serie A Banca d'Alba - Quarta giornata Virtus- Vetrerie Giacosa ...gli eventi collaterali , il tour dei cru "I grandi vigneti del Barolo" promosso da Strada del Barolo, la Caccia al tesoro nelleorganizzata da Turismo in Langa, l'International Jazz Day (...

Tra Langhe e Roero alla ricerca di opere d'arte contemporanea Vanity Fair Italia

Cala il sipario sulla 45a edizione di VINUM, la Fiera Nazionale dedicata ai grandi vini del Piemonte – organizzata dall’Ente Fiera di Alba, in collaborazione con il Comune di Alba e la Giostra delle C ...160 mila degustazioni vendute in 22 paesi del mondo, con il 60% del pubblico nella fascia di età dai 18 ai 35 anni. I wine lovers sono sempre più giovani e consapevoli del "bere bene" ...