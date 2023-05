Totti sfratta la famiglia di Ilary Blasi e si riprende la Longarina

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Francescoriavrà a breve il possesso esclusivo del centro sportivo della, gestito ormai da anni " e non più con il suo consenso - dalladi. La conduttrice de ...

Quel giorno l'ufficiale giudiziario si presenterà alla porta del complesso sportivo (che si trova in via di Castel Fusano, a Roma Sud, e comprende la celebre scuola di calcioSoccer School e ...Ilary Blasi e la super villa, a Francescoresta il mutuo da 20 mila euro al mese - guarda IL CONTENZIOSO - Dopo la separazione, Francescoaveva chiesto che la società della famiglia di ...Di proprietà di lui, ma gestita da tempo dalla famiglia della conduttrice, la struttura comprende la celebre scuola di calcioSoccer School e un'area Padel. Il giudice, come riporta il Corriere ...

Totti sfratta Ilary dalla Longarina, la famiglia Blasi deve restituire il centro sportivo all'ex Capitano Corriere Roma

Totti sfratta Ilary. Vittoria per l'ex capitano della Roma che potrà tornare in possesso del centro sportivo: cosa è successoImportante vittoria per l'ex capitano della Roma, che riprende così possesso del centro sportivo acquistato nel 2003 ...