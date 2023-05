Totti sfratta Ilary | il centro sportivo torna all' ex capitano della Roma

Quel giorno l'ufficiale giudiziario si presenterà alla porta del complesso sportivo (che si trova in via di Castel Fusano, a Roma Sud, e comprende la celebre scuola di calcioSoccer School e ...Ilary Blasi e la super villa, a Francescoresta il mutuo da 20 mila euro al mese - guarda IL CONTENZIOSO - Dopo la separazione, Francescoaveva chiesto che la società della famiglia di ...Di proprietà di lui, ma gestita da tempo dalla famiglia della conduttrice, la struttura comprende la celebre scuola di calcioSoccer School e un'area Padel. Il giudice, come riporta il Corriere ...

Totti sfratta Ilary dalla Longarina, la famiglia Blasi deve restituire il centro sportivo all'ex Capitano Corriere Roma

Il divorzio, le borse, i Rolex e persino il centro sportivo. Nella battaglia legale tra Totti e Ilary Blasi si inserisce anche la Longarina. Il giudice ha sfrattato i Blasi dal centro e c'è l'ipotesi ...“C’eravamo tanto amati”. Chi Francesco Totti e Ilary Blasi, le cui vicende continuano da anni a riempire le pagine di cronaca rosa. Ma se prima si parlava di nozze, gravidanze e nuovi progetti insiem ...