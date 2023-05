Totti-Blasi | la famiglia di Ilary dovrà sloggiare dalla Longarina | sfratto esecutivo dal 30 giugno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 3 maggio 2023). Il processo e la causa di divorzio tra Francescocontinua. Quella che doveva essere un processo rapido, indolore, pacifico, così come lo avevano auspicato gli avvocati rispettivi qualche mese fa, prima che implodesse la tempesta, in realtà si è trasformata in una guerra di logoramento. Niente più blitzkrieg, anche perché non c’è stato nessun accordo rapido, e le cose ora hanno i loro tempi, come tutto nella vita. Divorzio, la spartizione dei beni: a chi andranno soldi, casa, assegni e Rolex Francescovince il match sullaDopo cheaveva inflitto qualche duro colpo al Pupone, ora, Francescoottiene la sua prima importante vittoria ...