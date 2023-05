(Di mercoledì 3 maggio 2023) Non solo la beffa di aver perso tutto quello che si erano portati per la, adesso la scoperta di non avere più nemmeno i ricordi delpiccoloduefa. Sì perché in quelle valigie portate via con efferatezza dall’auto parcheggiata sul lungomare delle Sirene c’eraun computer e un hard disk pieni di ricordi di vita: tra cuidel bimbo di 7perso dalla coppia nel 2021. E per questo adesso la famiglia lancia un appello: “Vi pregoledi nostro”. Ilper la famiglia della Onlus Milano 25 Di questa storia vi avevamo dato conto nei giorni scorsi. La famiglia, di ritorno da una ...

Torvaianica, vacanza con furto, rubati anche foto e video del figlio morto 2 anni fa: “Restituiteci almeno quelli” Il Corriere della Città

