Torrino – Pirata della strada sperona un’auto e fugge

(Di mercoledì 3 maggio 2023) – Ricoverata in ospedale la vittima – I piratinon sono certo una fauna in estinzione. L’ultimo episodio è avvenuto ieri intorno a mezzogiorno alNord. Una Mercedes hato a alta velocità un’utilitaria facendola rovesciare e sulla quale viaggiava una professoressa, poi ricoverata in ospedale. La Mercedes non si è fermata a prestare soccorso, è fuggita facendo perdere le sue tracce. L’incidente è avvenuto in via Caterina Troiani. Secondo testimonianze pubblicate sui social, la Mercedes nera non avrebbe rispettato lo stop all’incrocio con via delle Costellazioni.