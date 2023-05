“Tornano a casa” Isola dei Famosi | colpo di scena durante la puntata Ilary Blasi lo annuncia in diretta | “Problemi medici”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Brutte notizie per i fan dell’dei. La terzainizia malissimo e finisce… peggio. Il motivo è semplice: due concorrenti hanno lasciato la Palapa per tornare a. Entrambi i naufraghi hanno manifestato dei seridi salute e hanno bisogno di cure immediate in Italia. Ma prima di arrivarci andiamo a vedere cosa è successo nella serata del 2 maggio 2023. Alvin ha fatto sapere che all’interno del gruppo sono iniziate nuove faide. Maretta pesante tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo, che se ne sono dette di santa ragione al televoto. Il divulgatore scientifico ha accusato la Caldonazzo di aver portato con sé in Honduras oggetti vietati dal regolamento: “Io mi sono portato il mio amore. Lei si è portata cose che non poteva portare, come trucchi, specchi… Sono ...

Come ogni 3 del mese, anche mercoledì 3 maggio,i seguaci delle presunte sacre apparizioni ... ma è anche scomparsa per giorni dalla suain riva al lago di Bracciano. Altre storie di ...Più tardi, le Iene '' a Napoli, ma con un servizio di tutt'altro sapore, quello della ... Molto bello anche il servizio di Nina Palmieri che ha scoperto in Sicilia unache ospitava bimbi ...Qui c'èAlex Meret , lo scudetto nella sua Udine sarebbe il trionfo del calcolo delle improbabilità. Non doveva succedere qui, non doveva esserci lui. Se tutto fosse andato secondo le misteriose ...

A dodici anni dal disastro di Fukushima solo pochi sfollati tornano a casa Today.it

Giovedì 4 maggio, alle 19:30, in quel dello Stadio Montilivi, si sfidano Girona e Maiorca, gara valevole per la 33ª giornata de LaLiga ...La Juventus sta vivendo il secondo momento più difficile della stagione dopo l'eliminazione in Champions League.