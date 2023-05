Torino | Pellegri | «Ho sbagliato e chiedo scusa a tutta la Sampdoria»

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Pietro, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il gesto fatto in occasione del gol contro laPietro, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il gesto fatto in occasione del gol contro la. Le sue dichiarazioni: DICHIARAZIONI – «Tutti conoscono la mia storia, sono nato Genova e tifo Genoa. Ho, quando uno sbaglia bisogna chiedere. Sono qui a chiederealla, ai giocatori dellae ai tifosi dellate».

Ai microfoni di DAZN , Pietroha commentato così, al termine della gara contro la Sampdoria , la sua esultanza provocatoria.Caos nel finale di Sampdoria -, cresciuto nel Genoa e tifoso genoano, dopo il gol del 2 - 0 ha esultato con le mani dietro alle orecchie sotto la gradinata sud, il cuore del tifo blucerchiato. Si è scatenata una ...Sampdoria -0 - 2 Reti: 31 Buongiorno, 94Sampdoria (3 - 4 - 1 - 2): Ravaglia, Amione (84 Murillo), Nuytinck, Oikonomou (46 Gunter); Augello, Winks (84 Ilkhan), Rincon (77 Paoletti), ...

Le prime quattro partite della 33esima giornata di Serie A regalano tanti gol e grandi emozioni. L'Atalanta batte 3-2 lo Spezia al Gewiss Stadium, complicando ulteriormente il cammino dei liguri verso ...“Pietro ha sbagliato, non avrebbe dovuto farlo. La Sampdoria sta vivendo un momento difficile e va rispettata. E' stato un gesto da persona poco matura”. Ivan Juric, come sempre, non le manda a dire.