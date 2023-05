(Di mercoledì 3 maggio 2023) (Adnkronos) – “Ilè alposto tra le regioni italiane nella classifica perprocon il Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Il presidente della Regione, Donato, commenta con soddisfazione la notizia diffusa dal Sole 24 Ore, con dati sulaggiornati almarzo. “Inattiveranno fino a 4.650 euro per abitante, al secondo posto la Liguria con 3.658 euro, al terzo la Campania con 1.978?, aggiungeguardando la speciale classifica stilata in base a dati tracciati su Regis, la piattaforma della Ragioneria di Stato, alimentata dai singoli enti, che monitora i finanziamenti europei. La classifica evidenzia ...

Toma: "Molise primo per investimento pro capite attivato finora con il Pnrr" Adnkronos

(Adnkronos) - "Il Molise è al primo posto tra le regioni italiane nella classifica per investimento pro capite attivato finora con il Piano nazionale di ripresa e resilienza". Il presidente della Regione