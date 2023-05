Tlc | Le semplificazioni funzionano ma 5 misure sono ancora insoddisfacenti

Leggi su pantareinews

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Tlc, I-Com: “Sullemeglio che nel 2022, ma restanocriticità sui procedimenti autorizzativi. È necessario agire sulla certezza del diritto e sul coinvolgimento degli enti locali”. Presentato lo studio dell’Istituto per la Competitività (I-Com) realizzato nell’ambito di Futur#Lab, il progetto promosso da I-Com e WINDTRE, in collaborazione con Join Group e con la partnership di Ericsson e INWIT. Ad un anno dall’ultima rilevazione, I-Com ha condotto una nuova survey sugli interventi di semplificazione che hanno impattato sulle telecomunicazioni per verificare eventuali evoluzioni rispetto a quanto emerso in precedenza. Nel complesso si osserva un generale miglioramento: le criticità aperte risultano relative a 5 innovazioni delle 13 introdotte dalle nuove norme rispetto alle 9 su 15 rilevate nel 2022. Ma è ...