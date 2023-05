Tiziano Ferro | il nuovo singolo è Destinazione mare

(Di mercoledì 3 maggio 2023)torna in radio con il, inedito che anticipa l’atteso tour negli stadi Sarà disponibile per la programmazione radiofonica e negli store digitali da venerdì 5 maggio, ilinedito di(Virgin Records/Universal music Italia, https://.lnk.to/). Il brano è frutto dell’inedita collaborazione con ITACA, la casa di produzione fondata da Merk & Kremont insieme a Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti. “Questoè un inno alla vita nuova – racconta– una canzone ...

MILANO - 'Destinazione mare' è il nuovo singolo diin uscita venerdì 5 maggio, scritto dallo stesso artista di Latina con Davide Simonetta e Roberto Casalino. Sui social, Casalino ha raccontato così questa canzone: 'Io eci siamo ..., Destinazione mare: il significato del testo della nuova canzone del cantautore di Latina in attesa del tour. Il ritorno in tour negli stadi italiani dopo la lunga pausa dovuta al Covid ...Quasi sei mesi dopo l'uscita del suo ottavo album in studio "Il mondo è nostro",è pronto a pubblicare un singolo inedito. Si tratta di "Destinazione Mare" , brano disponibile dal venerdì 5 maggio, frutto della collaborazione con ITACA, la casa di produzione fondata ...

Tiziano Ferro, arriva il nuovo singolo Destinazione Mare Agenzia ANSA

MILANO - "Destinazione mare" è il nuovo singolo di Tiziano Ferro in uscita venerdì 5 maggio, scritto dallo stesso artista di Latina con Davide Simonetta e ...Tiziano Ferro, Destinazione mare: il significato del testo della nuova canzone del cantautore di Latina in attesa del tour.