Tiro a volo | Coppa del Mondo Il Cairo 2023 | Jessica Rossi ad un passo dal Ranking Match dopo la seconda giornata

(Di mercoledì 3 maggio 2023)è ad undallariservata al trap femminile della quarta tappa dideldi: a Il, in Egitto, l’azzurra è100 dei 125 piattelli delle qualificazioni. Ad undall’eliminazione Silvana Maria Stanco e Federica Caporuscio, in gara solo per ilIsabella Cristiani e Sofia Littamè. Da sola in vetta con 95/100 si trova la tiratrice di Cina Taipei Lin Yi Chun, che precede la coppia a quota 93 composta dall’azzurra(Fiamme Oro) e ...