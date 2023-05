Tinder lascia la Russia entro 30 giugno per la guerra in Ucraina

Match Group, la società proprietaria della popolare app di incontri, ha annunciato che lascerà la Russia entro il 30 giugno. A più di anno dall'invasione russa in Ucraina, nella sua relazione annuale, il gruppo ha dichiarato: "Siamo impegnati a proteggere i ...Quello diè l'ultimo caso: nelle settimane successive all'invasione dell'Ucraina da parte di Vladimir Putin, numerose aziende, per lo più occidentali - come McDonald's , Coca - Cola, Starbucks ...I marchi della società, oltre a, anche Hinge e PlentyOfFish "stanno adottando misure per limitare l'accesso ai loro servizi in Russia e completeranno la loro uscita dal mercato russo entro il ...

A più di anno dall'invasione russa in Ucraina, Tinder lascerà Mosca. Ad annunciarlo è Match Group, la società madre della dating app con sede a Dallas, in Texas, citata da Novaya Gazeta Europa. La ...