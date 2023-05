The Witcher | perché il nuovo trailer della serie tv Netflix è stato colpito da una pioggia di dislike?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Cos’è successo alterza stagione di The? Pare che siada una super-storm dopo l’uscita di scena di Henry Cavill. The: lasopravvivrà dopo l’uscita di scena di Henry Cavill? L’attore britannico, noto fan di The, ha interpretato il cupo cacciatore di mostri Geralt di Rivia nel corso delle due stagioni dell’adattamento fantasy di, riscuotendo molti consensi. Primaterza stagione di The, Cavill ha annunciato che avrebbe lasciato ladopo la finestagione e sarebbesostituito da Liam Hemsworth per la quarta stagione. Jesus ...