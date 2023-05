The Diplomat | lo spionaggio internazionale anche per chi non ama le spy story 

(Di mercoledì 3 maggio 2023) È un equilibrio sorprendentemente ben riuscito quello che caratterizza The- Laica, serie Netflix in otto episodi da circa un’ora che segue le vicende di Kate Wyler (Keri Russell), nuova ambasciatrice americana a Londra, donna d’azione e abituata a operare nelle zone di guerra che si trova catapultata in un contesto fatto di incontri politici e cene di rappresentanza. Al suo seguito il marito – Hal Wyler (Rufus Sewell) –ico e ambasciatore di lunga data, uomo dal carattere anticonformista e vera leggenda nell’ambiente. Kate arriva a Londra, su mandato del Presidente degli Stati Uniti, poiché una nave inglese viene colpita da nemici sconosciuti e nell’esplosione muoiono più di trenta soldati britannici. In realtà questo incarico è solo un test generale perché la donna è – a sua insaputa, almeno fino ad un certo ...

La prima stagione disembra aver colpito nel segno e aver convinto non solo la critica specializzata ma anche e soprattutto il pubblico di abbonati Netflix. Lo show con Keri Russell protagonista assoluta è ...L'aneddoto raccontato dal Primo Ministro britannico Nicol Trowbridge (uno strepitoso Rory Kinnear) nella serie Netflixnon è che uno degli innumerevoli esempi, lungo gli otto episodi, ...Grande notizia per '', la serie del momento di Netflix con protagonista Keri Russell. Ecco cosa sta succedendo (foto Netflix) Alla velocità della luce. Cosa che Netflix non ci ha mai abituati. Sono passate ...

Niente è come sembra: “The Diplomat”, una serie da vedere La Stampa

There are signs of sharpening strategic competition in technology-intensive sectors such as battery manufacturing, clean energy, and data centers.The Move Forward and Pheu Thai parties both want the military out of power, but how far will that bind them once the post-election horse-trading begins