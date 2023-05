The Diplomat | lo spionaggio internazionale anche per chi non ama le spy story 

(Di mercoledì 3 maggio 2023) È un equilibrio sorprendentemente ben riuscito quello che caratterizza The- Laica, serie Netflix in otto episodi da circa un’ora che segue le vicende di Kate Wyler (Keri Russell), nuova ambasciatrice americana a Londra, donna d’azione e abituata a operare nelle zone di guerra che si trova catapultata in un contesto fatto di incontri politici e cene di rappresentanza. Al suo seguito il marito – Hal Wyler (Rufus Sewell) –ico e ambasciatore di lunga data, uomo dal carattere anticonformista e vera leggenda nell’ambiente. Kate arriva a Londra, su mandato del Presidente degli Stati Uniti, poiché una nave inglese viene colpita da nemici sconosciuti e nell’esplosione muoiono più di trenta soldati britannici. In realtà questo incarico è solo un test generale perché la donna è – a sua insaputa, almeno fino ad un certo ...

A dominare lo scorso week - end la nuova entrata della piattaforma, Queen Charlotte, primo spin - off dell'amata Bridgerton, che ha tirato fuori dal podio. Netflix ha annunciato che è in ...... Josep Borrell, thatEU considers Zelensky's plan to beonly peace plan for Ukraine, and 'does not takeChinese initiative seriously',Russianemphasiseddestructive ...Arrivata su Netflix senza particolari campagne pubblicitarieè stata universalmente un successo di pubblico e ...

"The Diplomat": la recensione di Aldo Grasso della serie tv su Netflix Io Donna

Suggested convergence on counterterrorism cooperation between the United States and the Taliban may be a double-edged sword.This conversation with Dr. Klaus Mühlhahn – president of Zeppelin University and author of numerous publications on China, including “Making China Modern: From the Great Qing to Xi Jinping” (Harvard ...