The Diplomat | lo spionaggio internazionale anche per chi non ama le spy story 

La serie Netflix "" è piena di azione, intrighi, adrenalina e un equilibrio sempre instabile tra reale e irreale. Che un diplomatico di carriera diventi ambasciatore a Londra (o a Roma, o a Parigi) è la ...La serie drammatica ha debuttato solo un paio di settimane ...E' una delle hit del momento su Netflix in molti paesi, Italia compresa, la serieche indaga il dietro le quinte della diplomazia rendendo affascinante il ruolo degli ambasciatori nello scacchiere mondiale. E ha lanciato la protagonista Keri Russell - già vista nello ...

The Diplomat su Netflix - I pregi della cugina di The West Wing Serialminds.com

In an interview late last week, Foreign Minister Retno Marsudi offered some hints about the country’s approach to the conflict.Despite its increasing focus on external threats, the Philippine government can’t afford to take the Bangsamoro peace process for granted.