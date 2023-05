Terribile schianto moto-furgone | muore giovane carabiniere

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Incidente mortale in serata alle porte di Cagliari. Per cause ancora da chiarire, unasi è scontrata con unin viale Monastir. L'impatto è stato violento e il guidatore è stato catapultato a diversi metri di distanza. L'intervento dei soccorsi è stato immediato, i volontari del 118...

incidente in viale Monastir a Cagliari. Roberto Orlando, carabiniere di 28 anni, nato a Palermo e in servizio al IX Battaglione, ha perso la vita. Secondo quanto si apprende, Orlando, che ...Il Torino e la città di Torino sono pronti a ricordare il Grande Torino, nel giorno dell'anniversario di quelincidente che, il 4 maggio 1949, alle ore 17.03, portò via nellosul ...Unoche purtroppo non ha dato scampo al motociclista che è deceduto sul colpo. La salma è stata riconsegnata ai familiari dopo che il magistrato inquirente ha dato l'assenso per la ...

Terribile schianto a Cagliari in viale Monastir: morto un carabiniere YouTG.net

CAGLIARI. Tragico incidente in viale Monastir a Cagliari. Un motociclista ha perso la vita in uno scontro con un furgone, all'altezza del negozio di forniture idrauliche Oppo, poco prima dell'incrocio ...