Terra Amara | le anticipazioni della puntata di oggi | Gaffur | doppia confessione | prima a Saniye e poi ad Hunkar

(Di mercoledì 3 maggio 2023), la soap turca amatissima dal pubblico italiano in onda su Canale5, scopriamo ledimercoledì 3 maggio.un breve riepilogogiornata precedente andata in onda nella giornata di ieri: Berika ha un importante annuncio da fare: sta per lasciare la guida dell’associazione. Fusun, allora, coglie l’occasione al L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:, leodierna: Seher, aborto spontaneo!, le...

... perché il paradiso dellasi è trasformato nel cimitero delle idee, della convivenza, nel cimitero di mare più grande al mondo. Che cosa ha trasformato la bellezza, in polvereI libri ...Le anticipazioni turchetornano puntuali e ci svelano che al centro dei riflettori troveremo ancora Ali Rahmet Fekeli e Hunkar Yaman. Dopo essere giunti a un passo dal fatidico 'sì' ed essersi poi allontanati, i ...Nuovo appuntamento oggi martedì 2 maggio 2023 con la soap turca. Nella puntata odierna Berika annuncia di voler lasciare la guida dell'associazione, e Fusun orienta l'attenzione delle altre verso Behice. Demir spiega alla madre come ha risolto i suoi ...

Terra Amara torna il 2 maggio, ecco le trame della settimana dal 2 al 7 maggio 2023 Movieplayer

Pronti per conoscere le novità delle puntate di Terra Amara che andranno in onda da martedì 2 maggio a domenica 5 maggio 2023 su Canale 5 La serie turca prende una… Leggi ...Yilmaz Akkaya e Zuleyha Altun, come si evince dagli spoiler di Terra amara relativi ai prossimi episodi, finalmente saranno pronti a lasciare Cukurova per lasciarsi alla spalle il loro doloroso ...