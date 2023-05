Terra Amara anticipazioni | Zuleyha e Demir litigano pesantemente | la coppia arriva ai ferri corti

(Di mercoledì 3 maggio 2023)guai in vista per: ecco tutte ledella puntata di oggi Moltissimi telespettatori si aspettano di vedere prima o poi il ritorno dellache ha dato origine a tutte le vicende di questa telenovelas. Si tratta di Yilmaz eanche se tutto fa pensare che sarà estremamente difficile visto che i due hanno anche avuto altri figli dai rispettivi nuovi compagni. Era nei loro piani l’intenzione di scappare e ricominciare una nuova vita da zero, almeno fino a quando Yilmaz ha scoperto che Mujgan era incinta. Le due donne si sono ritrovate a mettere al mondo i loro figli fianco a fianco nello stesso ospedale. Ad attenderli in sala d’attesa i compagni con spirito totalmente differenti. Yilmaz deve fare i conti con lo stato ...

, domani giovedì 4 maggio , alle 14:10 su Canale 5 , proporrà una nuova puntata della sua saga. Ecco le anticipazioni della trama. La soap opera ambientata negli anni Settanta in Turchia ...Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset : ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful ,, e Un Altro Domani , che andranno in onda oggi, 3 maggio 2023 , su Canale 5 . Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 , ci ...La Ragazza e l'Ufficiale, serie tv turca sbarca in prima serata su canale 5 dopo il grande successo diIn patria la serie tv turca ha il titolo di Kurt Seyit ve ura, dove Kurt Seyit è un ...

Terra Amara, anticipazioni trama del 2 maggio: l'addio di Berika e la liberazione di Cetin Movieplayer

In Terra amara, Demir caccerà Zuleyha dalla tenuta impedendole di vedere Adnan e Leyla: Altun disperata tenterà il suicidio ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...