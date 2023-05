Teorie complottiste | le più diffuse sul web | roba da non credere

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Sul web circolano tantissime. Alcune sono davvero incredibili. Oggi vi sveliamo le più assurde. Internet sarebbe nato con la finalità di diffondere informazioni. Spesso, invece, viene utilizzato per diffondereassurde e pericolose. In questo articolo vi raccontiamo quali sono le 10più esilaranti che circolano sul web. Sul web circolanodavvero assurde/ Grantennistoscana.itPremesso: nessuna verità può essere data una volta e per tutte. Ogni scienza, al di fuori della matematica, è sperimentale e, pertanto, grazie ai progressi della ricerca ciò che era considerato vero un secolo fa, oggi può non esserlo più. Solo le menti ottuse e chiuse non dubitano mai di nulla e non ...