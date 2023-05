Tentano di rubare in un centro commerciale | l’allarme li mette in fuga

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio del Sannio (Bn) – Tentato furto questa notte in undi San Giorgio del Sannio. Ignoti malviventi, in numero almeno di quattro, hanno tentato di forzare una delle porte di accesso ai locali commerciali, ma, disturbati probabilmente dall’impianto d’allarme e di videosorveglianza delhanno desistito. Sul posto sono giunti i Carabinieri della locale stazione per effettuare i rilievi. foto repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Gli hanno spruzzato in faccia spray urticante per tentare di rubargli il monopattino elettrico. E' accaduto martedì, poco dopo la mezzanotte, a bordo di un autobus della linea 54 all'altezza di via ...... sul quale si trovava assieme ad altre 34 persone, l 'equipaggio di un peschereccio tunisino ha tentato diil motore della barca in ferro di 7 metri, partita da Sfax. Un tentativo di furto che ...Inizia con un tentato furto di rame la gestione del cimitero da parte del Comune di Rho . Un tentato furto avvenuto nei giorni scorsi. Saranno le telecamere a dire chi sono gli autori dell'ennesima ...

Cremona, tentano di rubare capi d'abbigliamento in un negozio ... Cremona Sera

BRACCIANO (cronaca) - Poi sono fuggiti su un'auto rubata. ilmamilio.it Tentato colpo in un supermercato di Bracciano, in provincia di Roma. Sul posto sono intervenuti i militari dell’aliquota ...Due minorenni, di 14 e 16 anni, sono stati bloccati Napoli Ovest dopo un inseguimento: erano a bordo di un’auto rubata domenica a Soccavo ...