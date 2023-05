Tennis | Kyrgios aiuta polizia a sventare furto della sua Tesla

L'uomo, come ricostrisce il sito della Fit 'SuperTennis', ha minacciato la madre del tennista australiano, Norlaila, puntandole contro una pistola. Entrato in casa con il volto coperto da una ...ha immediatamente chiamato la polizia e ha usato l'app della Tesla per tracciare la posizione della macchina e impostare a distanza il limitatore di velocità. La polizia ha rintracciato l'...Nick, star dele proprietario di una Tesla , ha utilizzato l'app della casa automobilistica per aiutare la polizia a rintracciare la sua Model X , dopo che è stata rubata da casa sua sotto ...

Un uomo di 32 anni accusato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale ROMA (ITALPRESS) - Nick Kyrgios aiuta la polizia a sventare il ...Nick Kyrgios aiuta la polizia a sventare il furto della sua Tesla. I dettagli della storia emergono dal fascicolo del processo celebrato a ...