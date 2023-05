Telecamera e cellulari per il quiz della patente | indagati 4 cinesi

Lanascosta all'altezza del petto mostrava le domande a scelta multipla al suggeritore, che rispondeva tramite dueattaccati alle gambe dell'esaminando: a seconda dell'impulso ...Lanascosta all'altezza del petto - hanno accertato gli investigatori - serviva per far ...le domande al suggeritore all'esterno che poi forniva le risposte giuste tramite due...Avevano unanascosta al posto del bottone della camicia, auricolari enascosti sulle gambe per passare l'esame della patente ma sono stati stati scoperti. La Polizia di Stato ha indagato ...

Telecamera al petto e cellulari sulle caviglie: i 'trucchi' per prendere la patente, 4 denunciati MilanoToday.it