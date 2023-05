(Di mercoledì 3 maggio 2023), tazzine, grembiuli, strofinacci, piattini,. Ai negozi intorno a Buckingham Palace sono pieni di oggetti e gadget con il volto di Carlo III ed è partita la corsa all'acquisto di cimeli reali in vista dell'incoronazione del Re e della Regina Camilla, il 6 maggio. "Mia madre è una fanatica dei reali - racconta una donna - ha una vetrinetta con tutti questi oggetti, anche le mie sorelle sono venute qui e hanno acquistato tutti questi cimeli. Vado a prendere quelli di Re Carlo per lei, perché la sua vetrinetta è ancora piena di Regina Elisabetta".video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2023/05/-a--ai--per-l-incoronazione 20230503 video ...

Tazze, portachiavi: a Londra caccia ai souvenir per l'incoronazione ... Il Sole 24 ORE

