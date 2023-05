Taranto | aveva 300 files foto e video a contenuto pedopornografico | arrestato

(Di mercoledì 3 maggio 2023), 3 mag. - (Adnkronos) - Un uomo residente a, presunto responsabile dei reati di detenzione e cessione di un ingente quantitativo di materiale, è statodagli agenti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica - Polizia Postale e delle Comunicazioni della Puglia, a seguito dell'esecuzione di due decreti di perquisizione personale, locale e informatica disposti dalla Procura della Repubblica del Tribunale del capoluogo pugliese, nelle province di Chieti e nel capoluogo jonico. L'indagine è partita dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Bari, diretta dalla Procura della Repubblica, da cui sono emersi elementi di responsabilità in ordine ai reati contestati nei decreti di perquisizione, nel corso della quale, nelk'abitazione dell'uomo, gli agenti della Polizia ...

'Il contratto - spiega il segretario Ugl Paolo Capone - vuole dare tutele a chi prima non ne. ... ha avuto diverse esperienze lavorative prima di diventare rider nel 2018, quando sbarcò a......Andreino Giaccone e Borsa di studio del Lions Club di Mondovì)Gabriele Lattazzi di. Cat C (... Franco Borgna, in precedenzarivolto il saluto ufficiale, consegnando ai Commissari un ...' In quella occasione avevamo beccato in via Piccinni un ragazzo chegettato i 12 volumi di ... 54enne agli arresti domiciliari precipita dal terrazzo: è gravissimo Cronaca 2 Mag 2023, ...

Taranto: aveva 300 files foto e video a contenuto pedopornografico ... Il Tirreno

Kyle Russel, opposto americano classe 1993 di Sacramento, è il secondo importante acquisto della Gioiella Prisma Taranto targata 2023/24. Atleta di spicco della Nazionale Usa ...“Non siamo pagati da sette mesi”, hanno gridato dal palco del concerto del Primo maggio 2023, a Taranto, gli operai dell’ex GKN di Campi Bisenzio. Un loro rappresentante ha ...