Tajani | Berlusconi sta meglio | resta lui la guida di Forza Italia - Il bollettino | Quadro clinico stabile e confortante

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ilmedico 'Ilgenerale del presidente Silvioconsentendo la prosecuzione in degenza ordinaria delle terapie mirate al controllo della ...

Il bollettino medico 'Il quadro clinico generale del presidente Silvioè stabile e confortante consentendo la prosecuzione in degenza ordinaria delle terapie mirate al controllo della malattia ematologica'. È quanto si legge nel bollettino medico diramato oggi,...... da sempre, Silvio. Il leader di Forza Italia ha promesso per tutta la sua carriera politica di ridurre la pressione fiscale e oggi, quando il ministro degli Esteri Antonioracconta ...Leggi anche: "Continua a migliorare, lui unico leader Forza Italia", attese in settimana dimissioni da San Raffaele Dopo una notte tranquilla, è iniziato oggi il 29esimo ...

L'ultimo bollettino firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri: Il quadro clinico generale del Presidente Silvio Berlusconi è stabile ...Con la diffusione del bollettino medico su Silvio Berlusconi che evidenzia come "il quadro clinico sia stabile e confortante", anche il ministro Tajani rassicura: "Sta meglio, ho parlato con lui ieri ...