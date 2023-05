Tajani | Berlusconi lima intervento per la kermesse di Milano

"Ho parlato conieri sera. Sta continuamente migliorando, sta preparando il suo intervento per la ... Lo afferma Antonio, vicepremier e Ministro degli Affari esteri e della cooperazione ...Che nel suo intervento in radio ha parlato anche di Silvio, dell'alleato che presto ... D'altra parte questa mattina è stato Antonioa dare una mezza conferma sull'expremier: 'E' ...Silvioè ricoverato presso l'ospedale San Raffaele di Milano dallo scorso 5 aprile a causa di un'infezione polmonare in conseguenza di una forma di leucemia cronica per la quale il Cavaliere è in ...

"Ho parlato con Berlusconi ieri sera. Sta continuamente migliorando, sta preparando il suo intervento per la manifestazione di Milano di venerdì e sabato. (ANSA) ...Potrebbe essere iniziato il conto alla rovescia per le dimissioni di Silvio Berlusconi dal San Raffaele. Tajani: "Sta preparando il suo intervento per la manifestazione che si svolgerà a Milano" ...