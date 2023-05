Tabellone Masters 1000 Madrid 2023 | Alcaraz difende il titolo | l’Italia si affida a Musetti | Sonego e Fognini

(Di mercoledì 3 maggio 2023) E’ stato sorteggiato ilprincipale del torneodi. A guidare il seeding è il campione in carica Carlos, seguito da Daniil Medvedev, Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas. Solamente tre i tennisti azzurri ammessi direttamente nel main draw: si tratta di Lorenzo, già al secondo turno in virtù di un bye, Fabioe Lorenzo. Di seguito ecco ilcompleto e gli accoppiamenti in costante aggiornamento. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIQUARTI DI FINALE (1)vs (10) Khachanov 6-4 7-5 (17) Coric b. Altmaier 6-3 ...

... che proverà ad essere il terzo lucky loser della storia in semifinale di un1000 , il ... Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022... conquistando dopo 1 ora e 52 minuti di partita la terza semifinale in un1000 della ... Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022... che l'azzurro disputerà partendo dalprincipale grazie a wild card. Il taggiasco per la sua settimana intensa di preparazione all'appuntamento con il1000 della Capitale, lui che è ...

Atp Madrid, il tabellone: Musetti-Alcaraz, sfida in semifinale Sky Sport

Borna Coric sfrutta la grande chance a sua disposizione, batte Daniel Altmaier e raggiunge Carlos Alcaraz nella sua quarta semifinale in un Masters 1000 ...Le Prequalficazioni, che mettono in palio un posto nelle qualificazioni del torneo ATP Masters 1000 di Roma degli Internazionali d'Italia 2023, vedono la disputa degli otto incontri del secondo turno ...