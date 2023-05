(Di mercoledì 3 maggio 2023) L'intervento al Washington Post del segretario di Stato Usa, Antony, in occasione della Giornata mondiale per la liberta' di stampa, e' stato interrotto da duedi Julianche ...

L'intervento al Washington Post del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in occasione della Giornata mondiale per la liberta' di stampa, e' stato interrotto da duedi Julianche hanno fatto irruzione sul palco. I manifestanti che agitavano cartelli che chiedevano la liberazione del fondatore di Wikileaks sono stati subito portati via dagli ...

Supporter di Assange irrompono sul palco mentre parla Blinken - Il ... Il Sole 24 ORE

L'intervento al Washington Post del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in occasione della Giornata mondiale per la liberta' di stampa, e' ...