(Di mercoledì 3 maggio 2023) Prosegue la stagione del Mondiale die lo fa sbarcando per la prima volta in Spagna. Nel weekend in arrivo, infatti, si correrà il round del Gran Premio di, quarto appuntamento del campionato, che si disputerà sul tracciato del Montmelò. Si va a passare la boa del primo terzo dell’annata, per cui ci attende un fine settimana di capitale importanza. Inutile girarci attorno, tutto sembra apparecchiato per assistere all’ennesimo trionfo di. Il padrone diper eccellenza, infatti, sta letteralmente dettando legge in questa annata e proverà a ribadirlo anche nel round iberico, con una Ducati che, per quanto visto sino a questo momento, non solo è la moto migliore del lotto, ma lo è anche in maniera decisamente schiacciante. La ...

... la famiglia Ducati resterà nella penisola iberica anche questo fine settimana, ma questa volta per il round di. Dall'Andalusia, il team di Borgo Panigale si sposterà inper ...Un debutto di rilievo nel fine settimana per Pirelli , nel quarto round stagionale del Campionato Mondiale FIMsull'asfalto del Circuito di. Nell'occasione sarà resa disponibile per la prima volta una soluzione anteriore in mescola morbida SC0 , che potrà essere impiegata durante la sfida ...... la squadra cuneese che gareggia con Ducati Corse nel Campionato Mondiale2023 . Dopo le ... a maggio in Spagna sul circuito di, in Italia a giugno sui tracciati di Misano e di ...

Superbike, GP Catalogna 2023: Alvaro Bautista vuole vincere in casa e scappare definitivamente in classifica OA Sport

In occasione del quarto appuntamento del mondiale, lo spagnolo della Ducati non vuole deludere il pubblico connazionale ...Ducati Regina in Spagna Terminato il Gran Premio di Spagna della MotoGP a Jerez de la Frontera, con la successiva giornata di test ufficiali, la famiglia Ducati resterà nella penisola iberica anche qu ...