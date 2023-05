Super Mario | il dettagliatissimo set LEGO del castello di Peach è scontato su Amazon

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il setdeldiè in sconto su; siete pronti a costruire uno dei posti più iconici dal videogioco e dal film? Suil setdeldiè attualmente disponibile in offerta. Sul sito trovate questo meraviglioso scenario reso celebre sia dal videogioco che dal film, accompagnato da alcuni dei personaggi più famosi di sempre, a 112.75 €, con uno sconto del 13% dal prezzo base. Se interessati, potete acquistarlo dal box qui sotto. Il setdeldicomprende: ungiocattolo ricco di ...

Su Amazon il set LEGOdel castello di Peach è attualmente disponibile in offerta . Sul sito trovate questo meraviglioso scenario reso celebre sia dal videogioco che dal film, accompagnato da alcuni dei ...Dopo i botti del ponte, prevedibile giornata di magra al box office italiano. Al primo posto del podio rimane intoccabileBros, seguito da Il Sol dell'Avvenire e La casa - Il risveglio del male.È arrivato il momento di spodestare il re cinematografico del 2023,, ininterrottamente in testa alla classifica da praticamente un mese. Arriva in sala dal 3 maggio, infatti, I Guardiani della Galassia Vol. 3 , terzo e ultimo capitolo della saga scritta e ...

Super Mario Bros raggiunge il miliardo di incassi, ma su Twitter lo si guardava gratis HDblog

Il film di Super Mario Bros, adesso è visibile anche su Twitter: un account verificato ha avuto la possibilità di caricare la pellicola integrale sul social.Al primo posto del podio rimane intoccabile Super Mario Bros, seguito da Il Sol dell'Avvenire e La casa - Il risveglio del male.