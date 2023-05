Strage in una scuola di Belgrado | 9 morti di cui 8 bambini Il killer ha meno di 14 anni e sarà rilasciato

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Una sparatoria nel cuore nell’Europa, ma con modalità e gravità simili a quelle che si registrano negli Stati Uniti. Un allievo di unaprimaria diha sparato questa mattina alcuni colpi di pistola all’interno dell’istituto provocando la morte di alnove persone: tra gli obiettivi del giovanissimoun agente di guardia e una insegnante e diversi compagni. Il ragazzo è stato poi arrestato, ma avendodi 14– a differenza di quanto emerso dopo il primo momento – non è perseguibile e quindi dovrà esseree mandato casa. Nella sparatoria di sono rimasti uccisi otto allievi e un guardiano dell’istituto. Altri sei ragazzi e una insegnante sono rimasti feriti. La piantina dellae la lista dei compagni da ...

Sparatoria in Texas, 5 morti: c'è anche un bambino di 8 anni. Caccia al killer Berlino, due bambine ferite a ...L'ultima volta che aveva fatto qualcosa di analogo era il 27 aprile,settimana fa: un tweet alle 7,27 di mattina, e in quelle ore alcuni droni ucraini sfiorarono la centrale nucleare di Kursk; un ...Era preparato a fare, la organizzava da almeno un mese. Il quattordicenne Kosta Kecmanovi ha aperto il fuoco uccidendo 9 persone : 8 alunni e il custode. Ci sono feriti anche in gravi ...

Sembra una strage di quelle che avvengono negli Stati Uniti. La notizia arriva invece da Belgrado dove un ragazzo, Kosta Kecmanovic, ha aperto il fuoco utilizzando la pistola del padre. Progettava l'a ...