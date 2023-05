Strage in Texas | arrestato il killer Lo strano nascondiglio dove è stato catturato

...caccia all'uomo durata un giorno l'uomo accusato di aver ucciso cinque persone in, tra le quali un bambino di nove anni. Lo riporta la Cnn, precisando che il principale sospettato per la,......caccia all'uomo durata un giorno l'uomo accusato di aver ucciso cinque persone in, tra le quali un bambino di nove anni. Lo riporta la Cnn, precisando che il principale sospettato per la,...Per il presidente degli Usa si tratta di un 'atto di violenza senza senso' La conferma è arrivata dal governatore del, Greg Abbott: unadi bambini, uccisi a colpi di arma da fuoco ...

Usa, arrestato il killer della strage in Texas: ha massacrato 5 persone TGCOM

E’ stato arrestato dopo una caccia all’uomo durata un giorno l’uomo accusato di aver ucciso cinque persone in Texas, tra le quali un bambino di nove anni. Lo riporta la Cnn, precisando che il principa ...E' stato catturato dopo quasi 72 ore di fuga Francisco Oropeza, il 38enne messicano accusato di aver ucciso venerdì sera in Texas con un Ar-15 cinque vicini dell'Honduras, tra cui un bimbo di otto ann ...